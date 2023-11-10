10 ноября, 05:38

Во Владивостоке устранили последствия аварий на сетях электро- и водоснабжения

В прокуратуре организовали проверку по факту аварийного отключения

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали последствия аварий, из-за которых отключали подачу света, воды и тепла в домах Владивостока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Ранее 9 ноября произошли две аварии на коммунальных сетях Владивостока, которые оставили 20 тыс. жителей города без света, тепла и воды. "Последствия аварий устранены. Подача электричества возобновлена, к вечеру будет восстановлена подача воды и тепла", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании обслуживании электрических и тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии. Также прокуратура проследит за перерасчетом размера платы за фактически не оказанные услуги. 

Теги:
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