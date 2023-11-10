10 ноября, 05:51

В Новосибирске защита попросила условный срок для экс-сенатора по делу о взятке

Адвокат Владимира Лаптева Алексей Поздняков отметил, что состояние здоровья подсудимого за время нахождения в СИЗО сильно ухудшилось

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Защита просит условный срок для бывшего члена Совета Федерации и экс-депутата заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило приговорить его к девяти годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Сторона защиты просит рассмотреть возможность назначения наказания Лаптеву Владимиру Васильевичу с учетом положения ст. 73 УК РФ (условное осуждение). Считаю возможным, что его исправление возможно без изоляции от общества, что позволит продолжить своим поведением доказывать свое исправление", - сказал адвокат Лаптева Алексей Поздняков в ходе прений в Октябрьском районном суде Новосибирска.

Защита обратила внимание на состояние здоровья подсудимого, которое за время нахождения в СИЗО сильно ухудшилось. Поздняков со ссылкой на данные врачей добавил, что после операции Лаптеву необходимо медицинское обслуживание с высокотехнологичным оборудованием, и помещение его в колонию может повлечь необратимые последствия, в том числе летальный исход.

Лаптев признал вину и заключил досудебное соглашение. Ранее гособвинение запросило для него девять лет в колонии строгого режима и штраф более 35 млн рублей.

О деле экс-сенатора

В начале августа сообщалось, что уже бывшего депутата заксобрания региона и бывшего сенатора Лаптева обвинили в мошенничестве - фиктивном трудоустройстве дочери и знакомой. Он также обвиняется в коррупции по нескольким эпизодам. Согласно материалам дела, он получил взятку от коллеги по заксобранию за возможность занять оплачиваемую должность, а также несколько раз пытался подкупить мирового судью Куйбышевского района, убеждая ее принять ложное решение по делу своего знакомого из силовых структур. Бывшему сенатору вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (два эпизода), ч. 3 ст. 291 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Дочь и знакомую Лаптева, которых он фиктивно устроил на работу своими помощницами, признали виновными в мошенничестве в октябре.

С 2015 по 2020 год Лаптев был членом Совета Федерации. В 2020 году избран депутатом новосибирского заксобрания от партии "Единая Россия" (до 2015 года он в течение трех созывов также избирался в региональный парламент). В октябре 2023 года Лаптева досрочно лишили мандата депутата заксобрания региона. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЛаптев, Владимир Васильевич
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