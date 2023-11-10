10 ноября, 06:21

Суд в Нью-Йорке обязал компанию Роберта Де Ниро выплатить экс-помощнице $1,2 млн

В 2019 году Грэм Чейз Робинсон подала иск на сумму $12 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Нью-йорский суд обязал компанию Роберта Де Ниро выплатить более $1,2 млн его бывшей помощнице, обвинившей актера в дискриминации по половому признаку и ущербе репутации. Об этом сообщило агентство Associated Press.

41-летняя Грэм Чейз Робинсон также утверждала, что ее унижали и недоплачивали на "токсичном" рабочем месте. Сам Де Ниро признан невиновным в дискриминации бывшей сотрудницы, вся вина возложена на компанию Canal Productions, которая и должна выплатить компенсацию двумя платежами по $632,1 тыс.

80-летний Де Ниро выступал на процессе в качестве свидетеля. Робинсон подала иск еще в 2019 году на сумму $12 млн. Она работала в компании с 2008 по 2018 год, поднявшись по карьерной лестнице от помощницы актера до вице-президента, отвечающего за финансы.

Иск Робинсон последовал за обращением в суд Canal Productions, которая обвинила свою бывшую сотрудницу в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги, приобретении предметов роскоши за казенный счет. За все это компания просила суд взыскать с Робинсон $6 млн.

Роберт Де Ниро снялся почти в 100 фильмах и множество раз был номинирован на различные кинопремии. Премию "Оскар" он получал дважды: в 1974 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Крестный отец 2" (The Godfather: Part II) и в 1980 году за главную роль в картине "Бешеный бык" (Raging Bull). Он известен также работами в "Охотнике на оленей" (The Deer Hunter, 1978), "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984), "Схватке" (Heat, 1995), "Ронине" (Ronin, 1998). 

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СШАДе Ниро, Роберт
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