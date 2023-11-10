10 ноября, 07:54
Дело в отношении Сергея Фургала

Мособлсуд огласит решение по жалобе на приговор Фургалу 15 ноября

Бывшего губернатора Хабаровского края осудили на 22 года колонии за организацию убийств

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд 15 ноября огласит решение по жалобе на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, передает корреспондент ТАСС.

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"Рассмотрение жалоб защиты завершено, решение будет оглашено 15 ноября в 15:00 мск", - сказала судья.

В ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении вердикта. В свою очередь гособвинение настаивало на законности приговора. Мособлсуд может отправить дело на новое рассмотрение, признать приговор законным или смягчить наказание осужденным. 

Теги:
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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