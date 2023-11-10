Мособлсуд огласит решение по жалобе на приговор Фургалу 15 ноября

Бывшего губернатора Хабаровского края осудили на 22 года колонии за организацию убийств

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд 15 ноября огласит решение по жалобе на приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, передает корреспондент ТАСС.

"Рассмотрение жалоб защиты завершено, решение будет оглашено 15 ноября в 15:00 мск", - сказала судья.

В ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении вердикта. В свою очередь гособвинение настаивало на законности приговора. Мособлсуд может отправить дело на новое рассмотрение, признать приговор законным или смягчить наказание осужденным.