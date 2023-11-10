В Петербурге задержали посетительницу концерта Zero People за нападение на росгвардейца

По данным следствия, подозреваемая нанесла сотруднику несколько ударов руками и ногой, а также высказала в его адрес грубые ругательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении одной из посетительниц музыкального клуба в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, которая несколько раз ударила, а также оскорбила грубой бранью сотрудника ОМОНа, находившегося в заведении при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу в отношении женщины 1973 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая вечером 9 ноября находилась в клубе в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные требования сотрудника Росгвардии прекратить нецензурную брань и попытки учинить драку при провождении на улицу она нанесла последнему несколько ударов руками и ногой, а также высказала в адрес сотрудника грубые ругательства. Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В PR-отделе клуба "Космонавт" сообщили ТАСС, что не являются организаторами концерта, а предоставили площадку в аренду сторонней организации, поэтому в афише заведения о нем не сообщалось. "Возможно, проводилось корпоративное мероприятие, но мы не обладаем информацией о частных мероприятиях, проводимых в клубе", - рассказала представитель "Космонавта" в ответ на запрос ТАСС.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером. Сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии прибыли в музыкальный клуб "Космонавт" на Бронницкой улице, где намечалось выступление группы Zero People. По сообщениям городских СМИ, оно было неофициальным и в итоге не состоялось.

Zero People - сайд-проект (коллектив, в котором участвуют артисты, уже получившие известность в составе другого - прим. ТАСС) музыкантов петербургской рок-группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Последний сообщил ТАСС, что он и Красовицкий пока никак не комментируют произошедшее. В июне российские СМИ сообщали, что общественники из организации "Зов народа" обратились в Следственный комитет и Минкультуры с просьбой признать участников Animal ДжаZ иностранными агентами и запретить их концерты в России за интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Летом были отменены концерты Animal ДжаZ в Хабаровске и Владивостоке.