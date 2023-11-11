Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями

Атака была совершена около 23:00 мск, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в ночь на субботу два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 ноября <...> около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО два аппарата были перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей.