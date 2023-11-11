11 ноября, 06:20,
обновлено 11 ноября, 06:25
Военная операция на Украине

Кличко сообщил о взрывах в левобережной части Киева

Киев. AP Photo/ Efrem Lukatsky
Киев
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

По предварительной информации, отметил мэр города, сработали силы ПВО

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе. Ранее об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

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"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы", - написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, отметил Кличко, сработали силы ПВО. Подробностей мэр не привел.

В настоящий момент в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина, отмечают, что сигнал воздушной тревоги был подан после того, как послышались взрывы. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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