Кличко сообщил о взрывах в левобережной части Киева

По предварительной информации, отметил мэр города, сработали силы ПВО

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе. Ранее об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы", - написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, отметил Кличко, сработали силы ПВО. Подробностей мэр не привел.

В настоящий момент в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина, отмечают, что сигнал воздушной тревоги был подан после того, как послышались взрывы.