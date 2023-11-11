В Брянской области силы ПВО сбили четыре БПЛА

Пострадавших нет

ТАСС, 11 ноября. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Богомаз добавил, что оперативные службы работают на месте.