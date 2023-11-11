11 ноября, 08:13

В Грузии задержали двоих иностранцев за связи с террористической организацией

В ходе спецоперации Служба госбезопасности страны изъяла взрывчатые вещества и флаг "Исламского государства"

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии по обвинению в подготовке незаконной перевозки мигранта и связи с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) задержали двух иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Контртеррористический центр Службы госбезопасности в ходе текущей контртеррористической деятельности по факту подготовки незаконной перевозки мигранта через государственную границу Грузии и создания для него соответствующих условий проживания задержали двух иностранцев", - приводит пресс-служба слова директора контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.

Обвиняемых задержали в ходе спецоперации, которая прошла в Тбилиси на двух локациях. Сотрудники СГБ изъяли разные электронные носители информации, военное снаряжение, маски для лица, электрошокеры, поддельные удостоверения личности иностранного государства, взрывчатые вещества, кустарно изготовленные взрывные устройства и флаг "Исламского государства", уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии или создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК Грузии. 

Теги:
Грузия
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