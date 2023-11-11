Министр обороны Хорватии стал участником ДТП со смертельным исходом

Погиб водитель микроавтобуса

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в ДТП на личном автомобиле, в результате которого погиб водитель другого транспортного средства. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

"Утром в субботу, 11 ноября 2023 года, на государственной автодороге DC-55 на выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием министра обороны Марио Баножича на личном автомобиле и водителя микроавтобуса. Водитель микроавтобуса погиб в результате ДТП", - сообщается в заявлении.

В нем отмечается, что прокуратура проводит расследование.