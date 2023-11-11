11 ноября, 13:53,
обновлено 11 ноября, 14:11
Военная операция на Украине

Мэр Горловки сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ

По словам Ивана Приходько, еще одна жительница города получила ранение

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике погибла при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, еще одна женщина получила ранение. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - добавил Приходько.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате украинского обстрела Кировского района Донецка погиб мужчина. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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