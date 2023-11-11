Мэр Горловки сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ

По словам Ивана Приходько, еще одна жительница города получила ранение

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике погибла при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, еще одна женщина получила ранение. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - добавил Приходько.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате украинского обстрела Кировского района Донецка погиб мужчина.