11 ноября, 15:48,
обновлено 11 ноября, 15:50
Военная операция на Украине

В Брянской области женщина пострадала при обстреле поселка со стороны ВСУ

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавшую доставили в больницу

ТАСС, 11 ноября. Женщина получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Запесочье Брянской области.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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