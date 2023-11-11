В Брянской области женщина пострадала при обстреле поселка со стороны ВСУ

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавшую доставили в больницу

ТАСС, 11 ноября. Женщина получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Запесочье Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы.