11 ноября, 17:48
Военная операция на Украине

В Белгородской области дом и ЛЭП получили повреждения при атаке со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на месте работают оперативные и аварийные службы

БЕЛГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области, повреждены линия электропередачи и частный дом.

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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал город Валуйки. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные и аварийные службы работают на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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