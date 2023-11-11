В Белгородской области дом и ЛЭП получили повреждения при атаке со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области, повреждены линия электропередачи и частный дом.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал город Валуйки. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи", - проинформировал глава региона.
По его словам, оперативные и аварийные службы работают на месте.