В Приморье арестовали гендиректора культурного центра

Под стражей он пробудет два месяца

ТАСС, 12 ноября. Суд арестовал на два месяца генерального директора Приморского краевого центра народной культуры по подозрению в получении взятки и пособничестве во взяточничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал в отношении генерального директора автономного учреждения "Приморский краевой центр народной культуры" меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали 11 ноября. По версии следствия, в январе 2017 года он получил взятку в размере 500 тыс. рублей от предпринимателя за помощь при заключении контракта на поставку оборудования на сумму 10 млн рублей, а с августа 2017 по август 2018 года помог той же организации договориться о заключении соглашений с директором Приморской краевой филармонии и получении взятки на 1,5 млн рублей.

Действиям взяткодателя также будет дана правовая оценка. Директор филармонии Анна Алеко, являющаяся также депутатом регионального Законодательного собрания, находится под стражей, ее арестовали 17 мая. В тот же день "Единая Россия" приостановила ее членство в партии.