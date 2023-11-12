На Украине сообщили о смерти дальнобойщика в очереди на проезд КПП из Польши

Инцидент произошел на парковке города Хелм

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Водитель с Украины умер в своей фуре на стоянке в Польше недалеко от контрольно-пропускного пункта (КПП) в ожидании очереди на пересечение границы. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Информация подтвердилась. <...> В своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорохуск - Ягодин" умер украинский водитель, планировавший пересечь границу. Это произошло на парковке [польского] города Хелм, недалеко от пункта пропуска", - написал замминистра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его данным, водитель умер накануне, мужчине было 54 года. Причины смерти устанавливаются, однако, по данным Деркача, сейчас нет оснований считать, что она была насильственной. Деркач отметил, что ведомство держит ситуацию на контроле, и призвал избегать манипуляций, чтобы не обострять ситуацию вокруг блокировки КПП.

Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

По данным украинских СМИ, сейчас время ожидания на пересечение границы в сторону Украины на КПП "Дорохуск - Ягодин" составляет порядка 41 часа. В субботу представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на всех трех пунктах пропуска между странами в направлении выезда из Польши на Украину скопилось около 2,5 тыс. автомобилей. По данным польских СМИ, протяженность очереди из фур перед КПП достигает 50 км.