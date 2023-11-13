На Сахалине произошел пожар в многоэтажном доме

Из горящего здания эвакуировали 10 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в многоэтажном доме жилищного комплекса "Зеленая планета" в Анивском районе на юге Сахалина. Спасатели эвакуировали 10 человек, включая 4 детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Пожарными эвакуированы 10 человек, из них 4 детей, из квартир верхних этажей", - рассказали в управлении.

По информации управления, в тушении участвуют шесть пожарных и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установят после ликвидации пожара.