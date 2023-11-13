Жителя Красноярска приговорили к 7,5 года колонии за реабилитацию нацизма и фейки о ВС РФ

По данным следствия, Игорь Орловский весной 2022 года опубликовал в соцсети пост о событиях в Мариуполе

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приговорил местного жителя к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и реабилитацию нацизма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Суд признал красноярца Игоря Орловского 1970 года рождения виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 345.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Красноярский краевой суд назначил Орловскому наказание в виде лишения свободы за два преступления сроком на шесть лет и шесть месяцев, а с учетом наказания, которое Орловскому в марте за фейки о российской армии вынес военный суд, по совокупности преступлений всего - семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Орловский весной 2022 года опубликовал в соцсети пост о событиях в Мариуполе, также он в комментариях сравнивал политические курсы СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны.