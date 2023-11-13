В Астрахани экс-моряка приговорили к трем годам и одному месяцу колонии за контрабанду

По версии следствия, подсудимый занимался сбытом вещества прегабалин

АСТРАХАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Трусовский суд в Астрахани приговорил местного жителя, бывшего члена экипажа морского судна, признанного виновным в контрабанде приобретенного в Иране прегабалина, к трем годам одному месяцу колонии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Трусовский районный суд города Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении астраханца, незаконно переместившего сильнодействующее вещество через таможенную границу и сбывшего его на территории г. Астрахани. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ) и ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

"В судебном заседании установлено, что подсудимый в феврале 2023 года незаконно приобрел на территории Исламской Республики Иран сильнодействующее вещество, после чего, являясь членом экипажа морского судна, незаконно довез до города Астрахани. Уже на территории города сбыл его за денежное вознаграждение в размере 1,5 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, сильнодействующим веществом является прегабалин, который изъяли из незаконного оборота. Прегабалин внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.