Суд оставил на свободе всех задержанных по делу, повлекшему отставку премьера Португалии

Как сообщила газета Diario de Noticias, экс-главе администрации премьера Витору Эшкариа запретили покидать территорию страны

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Португалии решил освободить из-под стражи задержанных в рамках коррупционного дела, которое повлекло за собой отставку премьер-министра Антониу Кошты. Об этом сообщила газета Diario de Noticias.

По ее информации, экс-главе администрации премьера Витору Эшкариа, проходящему по делу, запрещено покидать территорию страны.

В начале ноября полиция республики провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах, были задержаны пять человек. Дело связано, помимо прочего, с концессиями по добыче лития на севере Португалии, а также с проектом по производству водородной энергии.

На фоне скандала 7 ноября Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, сообщил, что подал в отставку. В результате президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение распустить однопалатный парламент и назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы.