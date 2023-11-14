13 ноября, 23:13

На юге Сахалине из-за аварии частично нарушилось энергоснабжение

Речь идет о Невельском и Холмском районах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Аварии на сетях частично нарушили энергоснабжение в Невельском и Холмском районах на юге Сахалина, сообщили ТАСС в администрациях муниципалитетов.

"Подача электричества нарушена в селах Ясноморское, Заветы Ильича, Раздольное, Сокольники", - рассказали в администрации Невельского района. Нарушено энергоснабжение одного социального объекта - фельдшерско-акушерского пункта. В районном центре - городе Невельске - по аварийной причине электричество отсутствует в одном здании.

Также с утра из-за аварии на сетях нарушено энергоснабжение улицы Небережной в селе Серные Источники Холмского района, рассказали в администрации муниципалитета. Социальные объекты не пострадали.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Количество затронутых авариями потребителей уточняется. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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