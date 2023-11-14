В Адыгее автомобиль съехал в реку

Ведутся поиски женщины и ребенка

ТАСС, 14 ноября. Легковой автомобиль, в котором находились пять человек, съехал в реку Белая в Адыгее. Трое из них смогли выбраться на берег, ведутся поиски женщины и ребенка, сообщили в республиканском МЧС.

"Поступила информация о том, что в городе Майкопе в станице Ханской в реку Белая съехал легковой автомобиль. По уточненной информации в автомобиле находились пять человек, трое из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводится поиск двоих человек: женщины 1989 года рождения и ребенка 2013 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поисках принимают участие 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавсредства. Автомобиль в реке обнаружен. Поиски контролирует начальник республиканского МЧС полковник Станислав Илющенко.