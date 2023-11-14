14 ноября, 06:29

В Тульской области при столкновении двух легковых автомобилей умер ребенок

Три человека госпитализированы

ТАСС, 14 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись в Богородицком районе Тульской области, в результате ДТП умер один ребенок и еще три взрослых человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Тульской области.

"По предварительной информации, сегодня в 07:20 на 237-м км автодороги М-4 "Дон" Богородицкого района Тульской области произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo и Kia Spectra. В результате ДТП погиб мальчик - пассажир автомобиля Chery. Также пострадали оба водителя и женщина - пассажир автомобиля Chery, [они] госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, на месте ДТП работают сотрудники тульской Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Теги:
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