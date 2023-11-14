14 ноября, 06:41

В Приморье суд смягчил меру пресечения главврачу психиатрической больницы

Обвиняемого поместили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока заменил главному врачу Приморской краевой клинической психиатрической больницы, арестованному по делу о взятке, содержание под стражей на домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Ленинский районный суд Владивостока не согласился с ходатайством следователя о продлении Артамонову срока содержания под стражей на срок до 8 месяцев и изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест, ввиду отсутствия оснований для дальнейшего содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В апреле следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении главного врача расположенной во Владивостоке краевой психиатрической больницы. По версии следствия, главному врачу учреждения была передана взятка в сумме 100 тыс. рублей за снятие с учета в психоневрологическом диспансере без личного посещения и прохождения необходимых медицинских процедур. 

Теги:
РоссияПриморский край
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