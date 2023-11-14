14 ноября, 07:01

На Сахалине школу-сад эвакуировали из-за возгорания

В результате происшествия пострадавших нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Эвакуация 12 взрослых и 20 детей была проведена во вторник вечером в школе-саду села Кировское в Тымовском городском округе на Сахалине. В учреждении произошло короткое замыкание, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"14 ноября в 16:41 (08:41 мск) диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в школе-саду <...>. На место немедленно выдвинулись пожарные подразделения: 7 человек и 3 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Из здания силами персонала были эвакуированы 32 человека, из них 20 детей", - сказали в управлении.

По информации полиции, к моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в помещении второго этажа на площади 25 кв. м. По предварительным данным, произошло короткое замыкание сушильного шкафа без последующего горения. В результате происшествия пострадавших нет, причины устанавливаются. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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