В Обнинске неизвестный попытался поджечь военкомат

Правоохранители выясняют мотивы подозреваемого

КАЛУГА, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина попытался поджечь здание, в котором располагается военкомат в Обнинске Калужской области. Инцидент оперативно ликвидировали, правоохранители выясняют мотивы подозреваемого, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Обнинска.

"Да, был факт попытки поджога здания, в котором располагается военный комиссариат, рядом с входной группой. На работу комиссариата это не повлияло. Мужчиной занимаются правоохранительные органы", - сообщили в администрации.

В ночь на 14 ноября неизвестный мужчина поджег здание, в котором располагается военный комиссариат. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что на проспекте Ленина в Обнинске произошел поджог оконного проема. На место выезжали две единицы техники и шесть человек, пожар был ликвидирован до прибытия.