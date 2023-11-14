14 ноября, 07:31

В Обнинске неизвестный попытался поджечь военкомат

Правоохранители выясняют мотивы подозреваемого

КАЛУГА, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина попытался поджечь здание, в котором располагается военкомат в Обнинске Калужской области. Инцидент оперативно ликвидировали, правоохранители выясняют мотивы подозреваемого, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Обнинска.

"Да, был факт попытки поджога здания, в котором располагается военный комиссариат, рядом с входной группой. На работу комиссариата это не повлияло. Мужчиной занимаются правоохранительные органы", - сообщили в администрации.

В ночь на 14 ноября неизвестный мужчина поджег здание, в котором располагается военный комиссариат. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что на проспекте Ленина в Обнинске произошел поджог оконного проема. На место выезжали две единицы техники и шесть человек, пожар был ликвидирован до прибытия. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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