Военный суд приговорил к 11 годам колонии пособника организации "Хизб ут-Тахрира"

В УФСБ РФ сообщили, что собраны исчерпывающие доказательства причастности Жасурбека Очилдиева к участию в деятельности международной территористической организации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии пособника запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" Жасурбека Очилдиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда Очилдиев Жасурбек Ахмадович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 11 лет, из которых первые три года с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе, добавив, что приговор суда вступил в законную силу.

В УФСБ отметили, что собраны исчерпывающие доказательства причастности Очилдиева к участию в деятельности запрещенной законодательством России международной территористической организации и распространению идеологии всемирного исламского халифата.