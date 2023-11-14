14 ноября, 10:07

Суд отправил в колонию жителя Тольятти за порчу плакатов с изображением участников СВО

Его приговорили к шести годам

ТАСС, 14 ноября. Автозаводский суд Тольятти вынес приговор местному жителю, обвиняемому в порче плакатов с изображениями участников СВО, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

"Следствием и судом установлено, что в 2022 году злоумышленник неоднократно совершал порчу плакатов с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. Установлено также, что в указанную преступную деятельность фигурант вовлек своего несовершеннолетнего сына. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело расследовалось по статьям 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), 214 УК РФ (вандализм) и 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области и Управлением МВД России по городу Тольятти. 

Теги:
РоссияСамарская область
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