В Саратове приостановили работу бассейна, где отравились ученицы лицея

По предварительной информации, причиной недомогания девочек стали пары хлора

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната № 64 в Саратове, временно приостановили. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

"По получению информации об отравлении детей обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат 64" на занятиях физкультурой в бассейне управлением незамедлительно было начато проведение внеплановой проверки, вынесен протокол о временном приостановлении деятельности бассейна", - говорится в сообщении.

Во время проверки специалисты провели отбор проб воды из бассейна на содержание остаточного хлора, запах, содержание хлороформа, воздуха закрытых помещений на содержание хлора. По данным ведомства, все результаты соответствуют гигиеническим нормам.

Накануне во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, пять учениц лицея-интерната № 64, почувствовали недомогание. Им потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, они отравились парами хлора. Следователи и прокуроры организовали проверки.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, состояние девочек после осмотра врачами оценено как удовлетворительное. Все они отказались от госпитализации.