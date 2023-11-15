15 ноября, 06:47

В Херсоне вооруженные люди застрелили двух человек

Инцидент произошел на территории частного дома № 46 на улице Виннера

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные люди в военной форме, по предварительным данным, застрелили двух человек в занятом украинскими войсками Херсоне, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

14 ноября в национальную полицию Украины поступило сообщение от одного их жителей Херсона о том, что он наблюдал, как группа вооруженных людей в военной форме проникла на территорию частного дома № 46 на улице Виннера.

"Далее, с его слов, примерно в 15:10 мск прозвучало несколько выстрелов, после чего боевики выбежали с территории дома и скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия прибыли полиция и служба экстренной медицинской помощи. По предварительным данным, были застрелены двое гражданских", - сказал он. 

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