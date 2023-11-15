Экс-директор ФК "Чайка" 11 декабря выступит с последним словом по делу о подкупе арбитров

Олега Баяна обвиняют в совершении 10 преступлений

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Судья Железнодорожного районного суда Воронежа назначил на 11 декабря выступление с последним словом бывшему исполнительному директору футбольного клуба "Чайка" Олегу Баяну, который обвиняется в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.

"Судебное заседание объявляется отложенным на 10 часов 30 минут 11 декабря. Выступит с последним словом Олег Баян", - сказал судья по итогам прошедших в среду прений.

Ранее ТАСС сообщал, что в ходе прений представитель прокуратуры попросила признать Баяна виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии-поселения, штрафа 150 тыс. рублей и лишения права заниматься спортивной деятельностью на два с половиной года. Адвокат Баяна в ходе прений отметил, что его подзащитный признал вину в том, что переводил деньги, но никого не заставлял их брать, не склонял спортивных судей к влиянию на результат матчей.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. Бывший исполнительный директор клуба "Чайка" Баян обвиняется в совершении 10 преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) на сумму порядка 1,9 млн рублей. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки".

В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся 13 мая 2019 года. Главному тренеру назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, игрокам - от 290 до 350 тыс. рублей. По данным суда, Баян предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" в матче 27-го тура Олимп - Первенства России. В ходе расследования этого дела выявили новые факты, на основании которых в отношении Баяна было возбуждено новое дело о подкупе арбитров.