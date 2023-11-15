15 ноября, 20:51

Прокуратура Франции требует приговорить министра юстиции к году тюрьмы условно

Эрик Дюпон-Моретти подозревается в использовании своего министерского статуса для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность адвокатом

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французская прокуратура потребовала приговорить министра юстиции республики Эрика Дюпон-Моретти к одному году лишения свободы условно по делу о конфликте интересов. Об этом сообщил телеканал France Info.

Процесс продолжается уже более недели в Суде юстиции. Впервые он ведет дело против действующего министра юстиции.

Дюпон-Моретти подозревается в использовании своего министерского статуса для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность адвокатом. Дюпон-Моретти заявляет, что невиновен, и повторяет, что лишь последовал "рекомендациям своего министерства", начав административные расследования против четырех мировых судей, с которыми имел разногласия, когда был адвокатом.

"После 10 дней слушаний я укрепился во мнении, что незаконное использование служебного положения в собственных интересах доказано", - приводит France Info слова прокурора Реми Эйтц.

До назначения в июле 2020 года на пост главы Минюста Дюпон-Моретти установил рекорд французского правосудия, выиграв около 150 дел. Как напоминает газета Le Monde, в ходе своей деятельности он неоднократно вступал в конфликт с судьями, позволял себе резкие высказывания в их отношении в СМИ. В частности, Дюпон-Моретти, будучи адвокатом, подал иск против нескольких судей, обвиняя их в неправомерных действиях по части рассматривавшихся дел, перейдя же на министерский пост, он отозвал свой иск, но затем инициировал административное расследование против этих судей. 

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Франция
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