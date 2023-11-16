16 ноября, 06:07

Минспорта Бурятии из-за задержки открытия ледовой арены получило представление

В прокуратуре региона отметили, что выработан комплекс мер по устранению нарушений закона

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта и молодежной политики Бурятии получило прокурорское представление из-за задержки окончания строительства и введения в эксплуатацию ледового дворца. Возведение спортобъекта ведется по нацпроекту "Демография", сообщили в прокуратуре Бурятии.

"Осуществляется надзорное сопровождение строительства социальных объектов, возводимых в рамках реализации национального проекта. По результатам прокурорской проверки в связи с отсутствием должного контроля за строительством регионального центра по хоккею в Улан-Удэ в республиканское министерство спорта и молодежной политики внесено представление", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, состоялся выезд на объект. "Обсуждены имеющиеся проблемы, препятствующие своевременному исполнению обязательств по контракту. По результатам рассмотрения представления выработан комплекс мер по устранению нарушений закона", - отметили в прокуратуре региона.

Ледовый дворец общей площадью более 16 тыс. кв. м строится по проекту государственно-частного партнерства с участием компании "Арена". В здании предусмотрены две ледовые площадки, в будущем оно станет местом не только для тренировок, но и для проведения мероприятий с участием до 3 тыс. зрителей.

В апреле 2017 года на медиафоруме Общероссийского народного фронта журналистка из Бурятии пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что республика - единственный регион в стране, где нет ледового дворца. Президент дал обещание найти средства для строительства ледового дворца, а позже власти Бурятии сообщили, что в кратчайшие сроки подготовят проект его строительства. Строительство объекта стоимостью 1,4 млрд рублей было включено в федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Открыться он должен был в 2021 году. 

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