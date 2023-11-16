В Челябинской области подпольного оружейника осудили на 3,5 года

По версии следствия, он покупал запасные части в интернете, с их помощью изготавливал незаконное оружие

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске (Челябинская область) признал местного жителя виновным в том, что он в подпольной мастерской изготавливал огнестрельное оружие. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновным местного жителя по ч. 1 ст. 222, п. "в" ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов с использованием интернета), ч. 1 ст. 223 УК России (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия). <...> Суд приговорил виновного к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Мужчину задержали в апреле 2023 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Как было установлено, он покупал запасные части в интернете, с их помощью изготавливал незаконное оружие. При задержании у него изъяли патроны разных калибров, несколько пистолетов и револьвер.