16 ноября, 07:09

В Свердловской области в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек

Их госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу Дегтярска после ДТП с участием автобуса в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Водитель пассажирского автобуса "Газель" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В больницу Дегтярска доставлены пять пассажиров для обследования на предмет возможного оказания медицинской помощи", - уточнили в прокуратуре.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. По имеющейся информации, автобус перевозил работников после завершения трудовой смены. 

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РоссияСвердловская область
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