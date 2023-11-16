В Свердловской области в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек

Их госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу Дегтярска после ДТП с участием автобуса в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Водитель пассажирского автобуса "Газель" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В больницу Дегтярска доставлены пять пассажиров для обследования на предмет возможного оказания медицинской помощи", - уточнили в прокуратуре.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. По имеющейся информации, автобус перевозил работников после завершения трудовой смены.