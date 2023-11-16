16 ноября, 07:55
Военная операция на Украине

В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту осквернения могилы бойца СВО

Полицейские устанавливают подозреваемых

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения могилы бойца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

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"На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции "Железнодорожный". Произведен осмотр места происшествия. Подразделением дознания отдела полиции "Железнодорожный" УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения по мотивам ненависти или вражды)", - сказали в пресс-службе.

Заявление об осквернении захоронения поступило 14 ноября. Полицейские устанавливают подозреваемых. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайВоенная операция на Украине
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