Водителя упавшего в реку в Адыгее автомобиля арестовали

Совершивший ДТП признал свою вину

МАЙКОП, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Адыгее по ходатайству следователя арестовал 16 ноября водителя упавшего в реку Белую автомобиля, в результате чего погибла женщина, унесло течением реки ребенка и травмы получила 16-летняя девушка. Мужчина, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, признал свою вину, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Адыгея.

В станице Ханской города Майкопа в ночь на 14 ноября мужчина, находясь за рулем "Шевроле Нива" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, автомобиль съехал с обрыва и упал в реку Белую. В нем находились пять человек. Водителю и двум 16-летним подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег, при этом травмы получила 16-летняя пассажирка автомобиля. 34-летняя мать 10-летнего мальчика, унесенного течением реки, найдена мертвой, а поиски ребенка продолжаются.

"Жителю станицы Ханской, совершившему ДТП, в результате которого пострадали жители региона, предъявлено обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По ходатайству следователя <…> в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вину в совершении преступления водитель автомобиля признал. Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, мужчина арестован до 13 января 2024 года.