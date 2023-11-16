16 ноября, 15:17

Рослесхоз выявил нарушения и хищения при лесовосстановлении в Коми

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что материалы проверки направили в органы прокуратуры и МВД

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Рослесхоз выявил грубые нарушения контрактов на компенсационное восстановление лесов в Республике Коми при экс-министре природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Алексее Кузнецове. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия решений, сообщил журналистам глава Рослесхоза Иван Советников во время рабочей поездки в регион.

"Рослесхоз по поручению правительства РФ проводил большую проверку регионов <...> в части компенсационного лесовосстановления. Мы проверяли, как Республика Коми, Ленинградская область, Саха (Якутия), Иркутск осуществляют полномочия в части компенсационного лесовосстановления, и выявили по всем регионам, по Коми в том числе, что прежнее руководство, а именно мы связываем деяния с министром Кузнецовым, который работал здесь (в Коми - прим. ТАСС) в 2021 году, грубые нарушения в части компенсационного восстановления. Был один из контрактов, и по этому контракту лично мы, Рослесхоз, усмотрели крупное хищение денежных средств", - сказал Советников.

Материалы, связанные с нарушениями, собраны и переданы в органы прокуратуры и МВД, добавил глава Рослесхоза. Он не стал уточнять, о каких суммах хищений идет речь, но отметил, что в деле фигурируют большие суммы и "ярко выраженные противоправные деяния, такой мошеннической направленности".

Советников добавил, что в настоящее время и в Коми, и в других регионах нарушений в вопросе компенсационного лесовосстановления нет. При этом, по его словам, Рослесхоз будет жестко контролировать компенсационное восстановление лесов в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

В январе 2022 года глава Республики Коми Владимир Уйба освободил от исполнения обязанностей министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Кузнецова. 

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