В Донецке сообщили о гибели женщины при обстреле ВСУ Кировского района

Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, был обстрелян поселок Абакумова

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница погибла при обстреле поселка Абакумова в Кировском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее он сообщал, что в четверг при обстреле Куйбышевского района Донецка ранения получили четыре человека, еще один человек был ранен под обстрелом украинской армией Петровского района города.

"В результате обстрела Кировского района поселок Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 г. р.", - написал он.