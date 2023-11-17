17 ноября, 02:23

Прокуратура назвала причину ДТП со школьным автобусом в Приморье

По данным ведомства, ЧП произошло из-за льда на дороге

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Надеждинского района возбудила дело об административном правонарушении по факту ненадлежащей очистки дорог, из-за которой ранее произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадали восемь детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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"Установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 16 ноября 2023 года, с участием школьного автобуса стало наличие зимней скользкости на дороге. В связи с непринятием должных мер к содержанию дорожного полотна в отношении исполняющего обязанности директора Надеждинского филиала АО "Примавтодор" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в преддверии новых осадков главе администрации района и и.о. директора Надеждинского филиала АО "Примавтодор" были объявлены предостережения. 

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РоссияПриморский край
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