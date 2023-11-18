В Стамбуле задержали разыскиваемого Интерполом главаря наркокартеля

По словам главы МВД Турции Али Ерликаи, ОПГ, которую возглавляет Ненад Петрак, действует в девяти странах и причастна к контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Объявленный в розыск Интерполом главарь международного наркокартеля задержан полицией в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Разыскиваемый Интерполом глава международной наркогруппировки, гражданин Хорватии Ненад Петрак задержан в Стамбуле в районе Ускюдар в ходе проведенной операции "Картель-2", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, ОПГ, которую возглавляет Петрак, действует в девяти странах и причастна к контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу. На родине он наряду с контрабандой наркотиков обвиняется в убийстве.

Телеканал TRT напоминает, что турецкая полиция в ноябре провела несколько успешных операций по борьбе с международным наркобизнесом. 2 ноября в Стамбуле были взяты под стражу главарь международной ОПГ Comanchero Хасан Айык и еще 40 человек. 9 ноября в Анкаре были задержаны 210 человек, в том числе главарь ОПГ Джамушхан Улус, занимавшейся контрабандой наркотиков из Центральной Азии. 10 ноября по подозрению в контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу, в совершении убийств и похищении людей турецкая полиция взяла под стражу выходца из Албании Дритана Рексхепи.