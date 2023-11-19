19 ноября, 09:17

В Херсонской области около 10 тыс. абонентов остались без электричества

Перебои с электричеством наблюдаются в 11 муниципалитетах из 14

ГЕНИЧЕСК, 19 ноября. /ТАСС/. Около 10 тыс. абонентов остались без энергоснабжения из-за непогоды в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в "Херсоноблэнерго".

Согласно данным ведомства, перебои с электричеством наблюдаются в 11 муниципалитетах из 14. Полностью обесточено 35 населенных пунктов, их самое большое количество - 14 - в Новотроицком районе.

Для ликвидации последствий сформировано 28 бригад, выделено 36 единиц техники.

В Херсонской области к вечеру субботы испортилась погода. Дует шквалистый ветер, идет дождь. В воскресение утром ветер усилился до 25-30 м/с, высота волн моря 2,5-3,5 м. Администрация Генического муниципального округа сообщила, что участок дороги между Геническом и Арабатской стрелкой в Херсонской области в воскресенье подтоплен из-за нагонного явления, высота перелива достигает 30 см. Проезд перекрыт. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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