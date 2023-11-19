В Керчи из-за шквального ветра частично нарушено электроснабжение

В городе также зафиксировали 20 поваленных деревьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено в нескольких микрорайонах Керчи из-за шквального ветра, на газопроводах возникли аварии. Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

"Создан штаб. Силы всех служб направлены на устранение последствий шквального ветра. Керченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены. Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства устраняет аварии на своих трубопроводах", - написал Брусаков.

По его словам, котельные и теплопункты работают в штатном режиме, есть точечные обращения, все они отрабатываются. В единую дежурную диспетчерскую службу поступило большое количество обращений от жителей, в основном они касались поваленных деревьев. Поступила информация о 20 поваленных деревьях, их убирают пять бригад. "Первоочередные задачи - освободить проезжие части от поваленных деревьев и восстановить подачу электроэнергии в дома", - добавил Брусаков.

Он также отметил, что особых подтоплений по городу нет, ведется расчистка ливневой канализации по улице Генерала Петрова. В ближайшее время движение по этому участку будет налажено.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с. Также сообщалось, что 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.