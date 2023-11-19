19 ноября, 11:40

В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Пострадали четверо

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус столкнулся с "Газелью" в Новосибирской области. В результате ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате автоаварии пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь на данный момент понадобилась водителям обоих транспортных средств и двум пассажирам маршрутного транспортного средства", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, днем в Искитимском районе водитель автомобиля "Газель", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, на 73-м км, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшемся по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении. На момент автоаварии в салоне автомобиля Peugeot находились 17 человек. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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