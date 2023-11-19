На шахте им. Тихова в Кузбассе приостановили горные работы

Объект работает в режиме жизнеобеспечения после отключения электроэнергии

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Шахта имени Тихова ("ММК-уголь") работает в режиме жизнеобеспечения после отключения электроэнергии на подстанции. Горные работы приостановлены, сообщили ТАСС в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"На шахте имени Тихова горные работы приостановлены, ведется работа по жизнеобеспечению, работа автовышки для восстановительных работ затруднена из-за ветра", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что работы на остальных шахтах возобновлены.

Уточняется, что утром произошло отключение электроэнергии на подстанции "Беловская", из-за чего остановился вентилятор главного проветривания. После этого 92 человека были выведены на поверхность. В настоящее время подача электричества на шахту возобновлена.

В министерстве уточнили, что в течение дня горняков выводили на поверхность на шахтах "Ерунаковская-8", "Усковская" и "Чертинская-Коксовая". Пострадавших нет.

Шахта им. С. Д. Тихова находится в Кемеровской области неподалеку от города Ленинск-Кузнецкий. Запуск шахты состоялся летом 2017 года. Компания "ММК-уголь" выкупила активы шахты в июне текущего года.

Ранее в правительстве Кузбасса сообщали, что в воскресенье в разное время происходили отключения электроэнергии в девяти шахтах, из четырех из них пришлось выводить людей.

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