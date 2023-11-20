На Сахалине у браконьеров изъяли трепанг на 7 млн рублей

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Сахалинские пограничники задержали на берегу озера Буссе (юг Сахалина) группу лиц, занимавшуюся незаконной добычей трепанга дальневосточного. Всего у браконьеров изъяли более 5 тыс. экземпляров трепанга на сумму более 7,2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 млн рублей. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение. В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрено ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)", - рассказали в управлении.

По информации пограничников, всего браконьеры поймали 5 305 экземпляров трепанга в жизнеспособном состоянии - 320 кг. Весь улов был выпущен обратно в озеро. Разрешительных документов у задержанных при себе не оказалось. На месте преступления обнаружили резиновую лодку, автомобиль и водолазное снаряжение.

Максимальное по строгости наказание по ч. 3 ст. 256 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.