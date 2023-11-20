20 ноября, 03:32

В Хабаровске из-за аварии без отопления остались 72 дома и 20 соцобъектов

Прокуратура проводит проверку

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Авария на теплотрассе в Хабаровске оставила без тепла и горячей воды дома и соцобъекты в трех районах города. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края. Проводится проверка.

"Утром 20 ноября в связи с повреждением теплотрассы на улице Некрасова, 89, в городе Хабаровске без отопления и горячего водоснабжения остались 72 жилых дома и 20 социально значимых учреждений в Центральном, Кировском и Железнодорожном районах", - говорится в сообщении.

Прокуратура Центрального района Хабаровска контролирует ход восстановительных работ на тепломагистрали и проверяет деятельность ресурсоснабжающей организации. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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