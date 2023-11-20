На севере Приангарья задержали авиарейсы из-за обледенения полосы в аэропорту Усть-Кута

Также задержали два обратных вылета

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Рейс из Иркутска на север Приангарья - в Усть-Кут - задержали из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. Также задержали два обратных рейса, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Усть-Кута задерживается вылет рейсов авиакомпании "Ираэро" и "Ангара" в Иркутск по причине обледенения взлетно-посадочной полосы", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что один рейс из Усть-Кута в Иркутск задерживается уже на день. Кроме того, утром 20 ноября не вылетел самолет из Иркутска в Усть-Кут, в связи с чем задержан и обратный рейс.

Вылета из Усть-Кута в Иркутск ждут порядка 100 человек. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров.

В нескольких районах Иркутской области 19 ноября начался сильный ветер со снегом.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек в 960 км от Иркутска, авиасообщение налажено с Иркутском и Полярным. Большое количество работников приезжает в Усть-Кут на вахту.