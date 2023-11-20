В Пскове из-за аварии на теплосетях без отопления остались 20 многоэтажных домов

Глава города Борис Елкин отметил, что аварийные бригады готовы начать восстановительные работы

ПСКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Авария на магистральных сетях теплоснабжения произошла в Пскове, из-за чего отключены от отопления 20 многоквартирных жилых домов и детский сад, сообщил глава города Борис Елкин. По данным синоптиков, сейчас в городе около минус 4 градусов, ночью синоптики прогнозируют похолодание до минус 8 градусов.

"Утечка на магистральных сетях отопления в районе улиц Маргелова, Шестака, Доставалова. Специалисты теплосетей ведут раскоп. В ближайшее время будут понятны причина и масштаб проблемы. По предварительным данным более 20 домов и детский сад попадают в зону отключения", - написал Елкин в Telegram-канале.

Он также добавил, что аварийные бригады готовы начать восстановительные работы. "Если потребуется, будут работать в ночь", - добавил глава Пскова.