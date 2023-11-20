20 ноября, 14:19

Суд отказался вернуть прокурору дело компании QBF о мошенничестве

В ходатайстве обвиняемая Евгения Россиева, главным образом, высказывала несогласие с позицией следствия, и эти вопросы подлежат исследованию при рассмотрении дела

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказал в возвращении прокурору дела о мошенничестве в отношении четверых руководителей компании QBF, сообщает корреспондент ТАСС.

"Поступившие на рассмотрение суда материалы могут быть рассмотрены по существу, и суд не усматривает процессуальных причин для возвращения дела прокурору", - определила судья.

Суд отметил, что в ходатайстве о возвращении дела прокурору обвиняемая Евгения Россиева, главным образом, высказывает несогласие с позицией следствия, и эти вопросы подлежат исследованию при рассмотрении дела.

Суд в понедельник начал рассмотрение дела по существу. Согласно процессуальным нормам, после стадии ходатайств прокурор выступит с обвинительным заключением, а подсудимые смогут официально заявить о своем отношении к нему. На скамье подсудимых находятся четверо руководителей брокерской компании QBF, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Среди них - генеральный директор Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. Согласно материалам дела, брокеры предлагали состоятельным клиентам отдавать крупные суммы в доверительное управление, обещая доход в 20%.

Ранее в полицию написала заявление балерина Анастасия Волочкова о хищении у нее компанией QBF 1,7 млн рублей. Как отметила Волочкова в заявлении, ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF и предложил инвестировать деньги с целью увеличения дохода. Она заключила договор с компанией на один год, а затем перечислила на указанный ей счет сначала 2 млн рублей, а потом 1 млн рублей под 10% годовых. Спустя три месяца ей возвратили 1,5 млн рублей и после этого прекратили выплаты. 

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