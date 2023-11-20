20 ноября, 15:26

В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина РФ

Подозреваемый планировал выехать в Евросоюз

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Молдавские пограничники задержали на границе с Румынией 48-летнего россиянина, находящегося в розыске на территории России. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы Молдавии.

"Вечером 18 ноября 2023 года на пограничном пункте пропуска "Леушены" пограничники задержали гражданина России, руководствуясь базой данных Интерпола. <…> В настоящее время этот человек находится под арестом, ведется подготовка его экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подозреваемый планировал выехать из Молдавии в Евросоюз. Имя задержанного не уточняется. 

Теги:
РоссияМолдавия
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